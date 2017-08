Achtung vor Betrügern Doppelte Facebook-Konten sind gefährlich

Es ist ein besonders fieser Trick: Immer öfter klauen Betrüger Inhalte von öffentlich zugänglichen Profilen. Darunter sind meist Bilder, persönliche Angaben und Statusbeiträge. Ist auch die Freundesliste öffentlich, werden dann Freundschaftsanfragen an Personen aus der Liste versendet.

Wenn die Freundschaftsanfrage eines gefälschten Profils angenommen wurde, fragen die Betrüger nach der Telefonnummer. Haben sie die bekommen, senden sie ihren Opfern eine SMS mit Zahlencodes. Diese Codes sind das Entscheidende: Mit ihnen legen die Betrüger ein Konto bei bei Online-Bezahldiensten wie Paypal an und transferieren Geld. Dieses wird dann von der Handyrechnung des Geschädigten abgezogen. Aber keine Angst: Selbst wenn man seine Nummer weitergegeben hat, heißt das nicht, dass die Handyrechnung belastet wird. Dies geschieht erst, wenn man die Codes einlöst, die man zugeschickt bekommt.

Bekommt ihr eine Freundschaftsanfrage, klärt am besten erstmal, ob ihr diese Person wirklich kennt. Schaut euch auch die Timeline an, stammen die Einträge und Bilder alle vom selben Tag oder ist der Name leicht verändert oder falsch geschrieben, dann handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein gefälschtes Profil.