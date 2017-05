Am Montag trat Disney-Chef Bob Iger vor seine versammelten Angestellten und verkündete, dass Hacker in die Computer des Filmstudios eingebrochen sind. Dabei sind sie auf einen Schatz gestoßen, den sie zu Geld machen wollen: Einen noch unveröffentlichten Film. Die Website "Deadline Hollywood" will herausgefunden haben, dass es sich dabei um den neuen Teil von "Fluch der Karibik" mit Johnny Depp handelt.