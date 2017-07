Wer dem Aufruf bis jetzt noch nicht Folge geleistet hat, könnte ab August Schwierigkeiten bekommen. Das Kraftfahrtbundesamt könnte die betroffenen Fahrzeuge stilllegen lassen. Das heißt, sie dürfen dann nicht mehr gefahren werden. Wer dann doch mit solch einem Auto erwischt wird, muss mit einem hohen Bußgeld rechnen. Medienberichten zufolge werden bereits die ersten Briefe verschickt, in denen die Stilllegung angedroht wird.

Rechtsanwalt Marco Rogert erklärt, dass man sich aber auch in so einem Fall noch helfen kann. Zum einen könne man eine Ausnahmeregelung beantragen und so das Auto noch ein paar Monate weiterfahren, bis geklärt ist, wie es mit den betroffenen Autos weitergeht.