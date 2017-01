Hohe Kosten und Schimmel Das sind die häufigsten Fehler beim Heizen und Lüften

Am Wochenende wird es eisig kalt - höchste Zeit also, es sich in der warmen Wohnung gemütlich zu machen. Doch Millionen Deutsche heizen falsch, holen sich so Schimmel ins Haus und bezahlen zu viel. Die häufigsten Irrtümer klären wir hier.