Endlich Urlaub So reist der Deutsche im Durchschnitt

Und natürlich - es ist kaum anders zu erwarten - reist der Durchschnittsdeutsche am meisten mit seinem geliebten Auto. Zumindest, wenn er innerhalb Deutschlands verreist. Ob in die Berge oder an die Ostsee: 76 Prozent reisen mit dem Auto an, nur 14 Prozent nutzen für Inlandsreisen die Deutsche Bahn, der kleine Rest entfällt auf Bus, Motorrad oder die Fahrradtour.



Geht es ins Ausland, reisen immer noch ein Drittel der Deutschen mit dem Auto, 55 Prozent nehmen das Flugzeug und nur 2 Prozent nutzen die Bahn, wenn sie außerhalb Deutschlands verreisen möchten.