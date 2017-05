Gewinnt stündlich Tickets Samstag ist Depeche Mode Tag bei MDR JUMP!

Hauptinhalt

Am Samstag feiern Depeche Mode den Auftakt ihrer langersehnten Deutschlandtour mit einem MDR JUMP Konzert auf der ausverkauften Leipziger Festwiese. Am 7. Juni tritt die Band dann nochmal in Dresden auf. Wir sind mit euch dabei und feiern einen ganzen Tag lang eure Helden. Außerdem verlosen wir stündlich Tickets für die Konzerte in Leipzig und Dresden.