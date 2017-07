Gerade mal 24 Jahre jung ist David Hasselhoff auf diesem Bild von 1976. Er steht im Bademantel in der heimischen Küche und trocknet ab. Noch richtig bodenständig. Seine Karriere steht gerade am Anfang. Seit 1975 spielt er in der Serie "The Young and the Restless" (in Deutschland lief die Serie unter "Schatten der Leidenschaft") den Verführer Dr. Snapper Foster. Bildrechte: IMAGO