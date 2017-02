Sieht doof aus, ist aber Trendsport Crunning - Krabbeln wie Kleinkinder

Bügeln gehört zu den nervigsten Aspekten der Hausarbeit. Der Fabrikarbeiter/Bergsteiger Philipp Shaw hatte einfach keinen Bock mehr, den ganzen Tag zu Hause zu sitzen und vor dem Fernseher Wäsche zu bügeln. Also hat er samt Bügelbrett, -eisen und -wäsche eine Bergtour unternommen. Zusammen mit einem Bekannten machte er immer wieder Touren, und schließlich schlossen sich den beiden Menschen an. 2003 wurde in Deutschland sogar eine gesponserte Weltmeisterschaft ausgetragen. Bisher allerdings die Einzige.

Was passiert, wenn man Besen, Cricket, Rugby und Zauberei in einen Topf wirft und dreimal kräftig umrührt? Bei J.K. Rowling kam Quidditch raus, die Nummer-1-Sportart unter Hexen und Zauberern in den Harry-Potter-Romanen. Überraschenderweise hat der Sport seinen Sprung aus den Büchern/von der Leinwand in die Realität geschafft. Wenn die Besen nicht fliegen können, dann sieht die Sportart ganz schön skurril aus. Wir haben mal ein Quidditch-Team in Leipzig besucht.