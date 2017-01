Comedy Das Dschungeltelefon

Das Dschungelcamp ist wieder im Fernsehen. Darum geht's: Eine Handvoll "Promis" reist in den australischen Dschungel, muss alles zurücklassen, macht ekelige Prüfungen, bekommt am Ende eine alberne Früchte-Krone auf den Kopf und hat danach in Deutschland die Garantie, mindestens einmal im Jahr fürs perfekte Promidinner gebucht zu werden. Die Infos backstage bekommst du aber nur beim uns - ungeschminkt am Dschungeltelefon!