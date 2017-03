Geboren wurde Norris am 10. März 1940 in einem kleinen, verschlafenen Örtchen namens Ryan in Oklahoma, an der Grenze zu Texas. Seine Eltern nannten ihren Sohn Carlos Ray Norris Jr. Zu "Chuck" wurde Norris erst 1960, als er in Korea arbeitete und dort die koreanische Kampfkunst Tang Soo Do trainierte. Eigentlich wollte Norris Polizist werden. Nach seinem Schulabschluss trat er in die United States Air Force ein, war in Korea bei der Militärpolizei. Doch zurück in den USA beschloss er eine Kampfsportschule zu eröffnen und bestritt selbst recht erfolgreich Kampfsportturniere.