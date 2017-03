Es ist einfach so, dass das gemeinsame Singen mit anderen unglaublich viel beinhaltet. Es macht Spaß, man muss viel aufeinander eingehen, die anderen hören und sich abstimmen. Musik ist außerdem immer etwas emotionales, was ans Herz geht. Und das ist glaube ich das, was die Faszination des Singens ausmacht.

Daniel Schalz, Deutscher Chorverband