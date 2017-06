55. Geburtstag So hat sich Campino verändert

Am 22. Juni 1962 kam Andreas Frege in Düsseldorf auf die Welt. Das ist der bürgerliche Name von Campino, den wir als Sänger der Toten Hosen kennen. Zum Punkrock ist er durch seinen Bruder gekommen, der ihm damals "diese neue Musik" aus England vorgespielt hat. Der Rest ist Geschichte: In den vergangenen 34 Jahren haben sich Campino und die Toten Hosen unsterblich gemacht. Wir verneigen uns und wünschen alles Gute!