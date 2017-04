Das Restprogramm der mitteldeutschen Fußballteams Wer kann noch was reißen?

Dass es gleich in der ersten Bundesliga-Saison so gut für RB Leipzig läuft, haben sich sicherlich nur die größten Optimisten gedacht. Lange Zeit war man auf Augenhöhe mit Rekordmeister Bayern München, konnte ihn sogar das ein oder andere Mal ärgern. Mit einem komfortablen Vorsprung auf die Verfolger aus Dortmund und Hoffenheim ist ein fester Startplatz in der Champions League für den Tabellenzweiten so gut wie sicher.