Der Maifeiertag am 1. Mai ist an einem Montag. Wenn ihr vier Urlaubstage einsetzt, könnt ihr dank Wochenende vorher und danach, neun Tage frei machen: Einfach vom 2.5. bis 5.5. Urlaub nehmen.

Christi Himmelfahrt ist am 25.5. und fällt damit, wie jedes Jahr, auf einen Donnerstag. Wenn ihr einen Urlaubstag am 26.5. investiert, werdet ihr mit vier freien Tagen vom 25.5. bis 28.5. belohnt.

Der gesetzliche Feiertag am 3. Oktober ist 2017 ein Dienstag. Nehmt ihr am 2.10. frei habt ihr ein schönes langes Wochenende und eine kurze Arbeitswoche! Genauso sieht es Ende des Monats aus: Denn der Reformationstag am 31. Oktober fällt 2017 auf einen Dienstag.