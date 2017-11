Beziehungen Wahre Liebe gibt es nur unter Männern

In der Studie gaben 29 von 30 Männern an, mit ihrem besten Freund schon mal das Bett geteilt zu haben. Insgesamt würden solche Freundschaften emotionale Stabilität und soziale Erfüllung bieten, sagen die Forscher. Kurzum: Männer können in ihrer Bromance so sein, wie sie sind. In Beziehungen mit Frauen können sie das oft nicht.