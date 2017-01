Blitzgefährlich Erste stationäre Blitzer auf der A2 in Sachsen-Anhalt

Hauptinhalt

Blitzer sind für Städte und Kommunen eine gute Einnahmequelle - das hat sich auch das Land Sachsen-Anhalt gedacht und will mehr stationäre, also feste, Blitzer aufstellen. Bis zu 1,8 Millionen Euro im halben Jahr will das Land so mehr einnehmen.