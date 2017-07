Klage gegen Blitzerfoto Sind etwa rund 30.000 Blitzerfotos in Halle ungültig?

Blitzer sind für so manche Stadt eine gute Einnahmequelle. Manchmal lohnt es sich jedoch nach einem Blitzerfoto Widerspruch einzulegen. In Halle tat das eine Frau und bekam recht, weil der Blitzer fehlerhaft war. Was passiert nun mit den rund 30.000 anderen, die dort ebenfalls geblitzt wurden?