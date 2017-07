Tierische Wegfahrsperre Bienen belagern Fahrrad

Die herbeigerufene Feuerwehr konnte mangels geeigneter Ausrüstung nicht weiterhelfen. Auch ein Imker, der sich um das Bienenvolk kümmert, konnte nicht gefunden werden. So musste am Ende ein Schädlingsbekämpfer gerufen werden, der den Schwarm entfernte. Dabei hat jedoch keine der Bienen überlebt.

Wenn in Bienenvölkern eine neue Königin heranwächst, spaltet sich ein Teil des Schwarms mit ihr ab und sucht sich ein neues Zuhause. Solch besondere Fälle hat Petra Friedrich, Sprecherin des Deutschen Imkerbundes, schon mehrfach erlebt: "Dass Bienenvölker sich in Städten an ungewöhnlichen Orten niederlassen, ist nichts Ungewöhnliches. Ein Grund dafür könne beispielsweise der Mangel an nahegelegenen Bäumen sein."