Nie mehr Warten im Supermarkt Das ist die beste Zeit zum Einkaufen

Supermärkte öffnen in den meisten Städten gegen sieben Uhr. Wenn es einem nichts ausmacht, so früh aufzustehen, ist es tatsächlich auch die Zeit, in der der Markt am leersten ist. Vermeiden sollte man vor allem Mittagspausen, Feierabendzeiten und das Einkaufen am Wochenende. Ist ein Supermarkt bis 22 Uhr geöffnet, kommt man vor allem in der letzten halben Stunde vor Ladenschluss in den Genuss von leeren Gängen.