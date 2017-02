Sonderkennzeichen Welches hohe Tier fährt da?

Der sächsische Ministerpräsident Stanislav Tillich nutzt demnach das Nummernschild "LSN 3 - 1" - so ist es zumindest laut Empfehlung für die Ministerpräsidenten gedacht. Halten müssen sie sich an diese Empfehlung aber nicht.

Doch was nutzen solche Sonderkennzeichen? Zumindest die Halter der Fahrzeuge, deren Nummernschilder mit der "0" beginnen, genießen diplomatische Immunität. Knöllchen, Blitzerstrafzettel und sonstige Strafen müssen sie also nicht zahlen. Das ist dadurch begründet, dass die Handlungsfähigkeit der Diplomaten und Spitzenpolitiker jederzeit gewährleistet sein und nicht durch staatliche Willkür behindert werden soll. So dürfen Polizisten einen Inhaber eines Diplomatenkennzeichnens beispielsweise nicht an der Weiterfahrt hindern - selbst, wenn dieser wegen Trunkenheit am Steuer aufgefallen ist.