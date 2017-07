Mit Bayern und Baden-Württemberg haben nun die letzten zwei Bundesländer Sommerferien bekommen. Der ADAC befürchtet, dass uns das "schlimmste Stauwochenende des Sommers" bevorsteht. Die Hauptreisezeiten werden am Freitag von 13 bis 20 Uhr ein, am Samstag von 8 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 20 Uhr - wer kann, versucht also schon mal nicht zu diesen Hauptzeiten unterwegs zu sein, empfiehlt Bert Braito aus dem MDR JUMP Verkehrszentrum: