Großbaustelle A14 - Teil 2

Dabei stehen in Richtung Magdeburg nur eine Fahrspur und in Richtung Dresden zwei Fahrspuren zur Verfügung. Die Auffahrten Bernburg und Löbejün in Richtung Dresden sind während der Bauzeit gesperrt Die Bauarbeiten sollen bis Oktober/ November 2017 andauern



In der Gegenrichtung, also auf der A14 Richtung Magdeburg wird in Höhe Halle/ Peißen ab Ende Juni 2017 die Fahrbahn erneuert. In Richtung Magdeburg steht bis September 2017 dann nur eine Fahrspur zur Verfügung.