Fit im Job Tricks gegen Müdigkeit

Die meisten Leute haben mit dem Snooze-Button Probleme, richtig in den Gang zu kommen. Das liegt daran, dass die Schlafqualität morgens kurz vor dem Aufwachen keine große körperliche Erholung mehr gibt.

Heiß-kalte Wechselduschen regen die Durchblutung und den Kreislauf an und wecken so die müden Lebensgeister. Außerdem aktivieren sie das Immunsystem und den Stoffwechsel und machen gute Laune! Und sie schützen nachweislich vor Infektionen.

Gegen Müdigkeit hilft nur eins: Unmengen an Kaffee! Das stimmt leider auch nur bedingt. Kaffee enthält Koffein und macht wach, wie wach allerdings hängt von jedem Einzelnen ab. Und egal, ob Koffein-Junkie oder Kaffee-Neuling: Bis der Kaffee wirkt, kann es 30 Minuten dauern. Und noch mehr Kaffee hilft auch nicht. Im Gegenteil: Zu viel Kaffee macht nervös, unruhig und gereizt. Mehr als vier Tassen solltest du über den Tag verteilt nicht trinken.



Besser: frisches Obst oder Nüsse, denn Vitamin C macht wach. Orangen, Kiwis oder Äpfel stimulieren die Noradrenalin-Produktion. Das ist ein Hormon, dass den Blutdruck steigert. So wirst du wieder fit und konzentrationsfähig.