Früher war der Beruf so etwas wie Schicksal. Söhne wurden in Familien geboren und lernten das, was der Vater machte: Sie übernahmen den Bauernhof oder die Werkstatt. Frauen halfen mit und schmissen den Haushalt. Erst mit der flächendeckenden Volksbildung ab dem Ende des 19. Jahrhundert änderte sich das so langsam. Und damit auch immer mehr die Einstellung zur Arbeit.