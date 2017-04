15 Jahre nach dem Amoklauf in Erfurt Der Einsatzleiter erinnert sich

Hauptinhalt

Am 26. April 2002 tötete Robert Steinhäuser am Gutenberg-Gymnasium 16 Menschen und sich selbst. Die Erinnerungen an die Tat sind bei vielen Erfurtern immer noch wach. Auch der Polizist Andreas Duphorn erinnert sich noch gut. Er war einer der ersten am Tatort und koordinierte den Polizeieinsatz.