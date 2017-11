Zitrusfrüchte Zitrusfrüchte

Sie haben gleich mehrere positive Effekte. Durch den hohen Anteil an Vitamin C könnt ihr euch deutlich besser konzentrieren. Außerdem werden Stoffwechsel und Kreislauf angekurbelt. Das ist ähnlich wie bei scharfem Essen. Der Effekt: Wir fühlen uns wieder wach. Also ganz einfach zu Orange, Mandarine und Zitrone greifen.