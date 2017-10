Apfelsaft & Co. Wird alles immer teurer?

Derzeit ist Apfelsaft noch sehr günstig. Bei Discountern wird er ab 59 Cent angeboten. Allerdings ist die Apfelernte in diesem Jahr nicht gut. Durch Frostschäden könnten Produkte wie Saft und Schorle deutlich teurer werden. Anders sieht es derzeit mit der Butter aus. Der derzeitige Rekordpreis von 1,99 Euro wird wohl auch im November wieder nach unten sinken. Durch den hohen Preis ist die Nachfrage gesunken.

Was wird teurer, was wird billiger? Das statistische Bundesamt weiß es und zeigt die Preisentwicklung von ausgewählten und häufig gekauften Waren, sowie Dienstleistungen im Preismonitor an.