Tschüss Stau! Neues Verkehrsleitsystem für die A4 und A9

Die sogenannten Netzbeeinflussungsanlagen sind im Prinzip acht riesige Schilderbrücken, die über der Autobahn installiert werden. Im Moment gibt es sie schon am Hermsdorfer und Erfurter Kreuz. An diesen Schilderbrücken sind elektronische Tafeln befestigt, die je nach Verkehrslage zeigen, was weiter vorne auf der Autobahn passiert: Stau, Behinderungen, Unfall? Darüber informieren die Tafeln.



Außerdem können Alternativrouten angezeigt werden. Zum Beispiel, wenn auf der A71 mal wieder ein Tunnel gesperrt wird. Neu ist auch, dass die Zeit angezeigt wird, die man durch den bevorstehenden Stau verliert. So kann man entscheiden, ob man eine Umleitung wählt oder auf der Autobahn bleibt.