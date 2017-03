Tipps gegen Liebeskummer Text an die Ex?

Verlassen von der großen Liebe, das ist wirklich kein schönes Gefühl. Vor allem, weil am Ende einer Beziehung Dinge oft ungesagt bleiben. Gegen dieses unbefriedigte Gefühl helfen dann auch Schokolade, gute Freunde und Ablenkung nicht weiter. Vielleicht aber ein Google Doc ! Der New Yorker Sean Peter Drohan hat es erstellt, damit sich unglückliche Singles den Frust von der Seele schreiben können. Im öffentlichen Google Doc gibt es schon weit über 2.000 Einträge aus der ganzen Welt.

Elena Sohn hilft Menschen mit Herzschmerz. Bildrechte: Elena Sohn

In welcher Form die Abschiedsworte beim Ex-Partner ankommen, ist dabei eigentlich egal. Die selbsternannte "Liebeskümmerin" rät, sich da ganz auf das eigene Gefühl zu verlassen. "Wer ein Gespräch führen will, muss ehrlich zu sich sein. Wenn meine Intention ist, dass ich den Ex-Partner nochmal sehen will, in der Hoffnung, ich kann da vielleicht etwas rumreißen: Da würde ich eher zu einem Brief raten."