Fakt ist: In Europa waren Tattoos auch schon im Mittelalter bekannt, verloren aber im Laufe der Zeit an Popularität. Um 1840 änderte sich das mit Seemännern, die die Welt erkundeten. Die brachten Werkzeuge und Tattoos aus Asien mit. Seitdem sind die Bilder, die unter die Haut gehen, mal mehr und mal weniger beliebt.

Vor allem in den vergangenen 20 Jahren erlebt die Tätowierer-Szene einen regelrechten Boom. Hunderte Tattoo-Studios gibt es mittlerweile in Deutschland, gut 850 Tätowierer verzieren offiziell regelmäßig die Körper in der Bundesrepublik. Welche Motive am Ende unter die Haut kommen, richtet sich zum Teil nach aktuellen Trends.