Jeden Samstag von 18-21 Uhr Die Hits der Woche

Auch diesen Samstag gibt es wieder jede Menge neuer Hits. Wir haben Charie Puth mit dabei, Olly Murs und Blanche. Außerdem checken wir die Charts in Argentinien, in der Türkei und in Spanien.