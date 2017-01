Wie textsicher bist du? Liedzeilen berühmter 90er-Jahre-Hits von uns übersetzt ... oder auch nicht.

Bildrechte: IMAGO Backstreet Boys "I Want It That Way" Backstreet Boys "I Want It That Way" Link des Audios http://www.jumpradio.de/musik/thema/90er/audio-2922.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Audio Im Jahr 1992 lernten sich Howard Dwaine Dorough und Alexander James McLean bei einem Talentwettbewerb kennen. Nicholas Gene Carter stieß kurze Zeit später dazu. Kevin Scott Richardson war zu dieser Zeit noch als Model tätig und Brian Thomas Littrell sang höchstens in einem Kirchenchor. Über Nacht wurden aus Howy, Alex, Nic, Kevin und Brian die Backstreet Boys oder auch: die berühmteste Boyband der 90er Jahre! Die Single „I Want it that Way“ entstammt aus dem dritten Studioalbum „The Millenium“. Die Platte verkaufte sich innerhalb einer Woche 1,3 Mio. Mal. „I want it exactly that Way!“, werden sich die fünf Jungs damals gedacht haben!

Bildrechte: IMAGO Madonna "Take A Bow" Madonna "Take A Bow" Link des Audios http://www.jumpradio.de/musik/thema/90er/audio-2918.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Audio Wem es bis dato noch nicht aufgefallen war: Madonna Louise Veronica Ciccone mochte es heiß in den 90ern. Die Single „Take a Bow“ wurde 1994 zu ihrem erfolgreichsten Hit überhaupt und richtete die Aufmerksamkeit wieder vermehrt auf die musikalischen Qualitäten der heute 57-Jährigen. Ihr provokantes Image gepaart mit obszönen Auftritten hatte zuvor dafür gesorgt, dass Madonnas musikalischen Talente in den Hintergrund rückten. Der Titel „Take a Bow“ ist im Song übrigens nur ein einziges Mal zu hören.

Bildrechte: IMAGO Blümchen "Herz an Herz" Blümchen "Herz an Herz" Link des Audios http://www.jumpradio.de/musik/thema/90er/audio-2924.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Audio Dance-Wer? Happy-Wie? Dancepop und Happy Hardcore hießen die musikalischen Stilrichtungen, in denen sich Jasmin Wagner alias Blümchen in den 90ern Zuhause fühlte. Die Musikgenres scheinen ausgestorben, den Status der erfolgreichsten deutschen Solokünstlerin der 90er Jahre trägt die gebürtige Hamburgerin allerdings heute noch als Namensschild. Mit der Single „Herz an Herz“ schaffte Jasmin Wagner 1995 ihren Durchbruch. 2000 verkündete sie bereits das Ende der Ära Blümchen. Auch heute, 15 Jahre später halten sich Gerüchte, der einst so erfolgreiche Teenie-Star wäre nur das Gesicht des Produktes „Blümchen“ gewesen und hätte keinen ihrer Songs selbst gesungen.

Bildrechte: IMAGO Snap "Rhythm Is A Dancer" Snap "Rhythm Is A Dancer" Link des Audios http://www.jumpradio.de/musik/thema/90er/audio-2936.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Audio Eines gehörte zu den 90ern, wie das Amen in der Kirche: ein ordentlicher Beat. Den hatten Michael Münzing und Luca Anzilotti alias Snap! im Blut und gelten als Begründer des Eurodance. Ihr Hit „Rythm is a Dancer“ aus dem Jahre 1992 legte den Grundstein dieser Musikrichtung und klammerte sich 35 Wochen an Platz eins der deutschen Singlecharts. Grund genug, den Titel noch zwei weitere Male, in den Jahren 2003 und 2008, als Remixe auf den Markt zu bringen. An den Erfolg der Erstveröffentlichung konnten die beiden Produzenten jedoch nicht mehr anknüpfen. Na, auch einen Ohrwurm?

Bildrechte: IMAGO Whigfield "Saturday Night" Whigfield "Saturday Night" Link des Audios http://www.jumpradio.de/musik/thema/90er/audio-2940.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Audio Ein weiterer Knaller aus der Eurodance-Dauerschleife der 90er Jahre! Unter dem Pseudonym Whigfield trällerte sich Sannie Charlotte Carlson in unsere Ohren und wollte dort einfach nicht mehr heraus. In Saturday Night singt die Dänin von durchtanzten Samstagnächten und landete damit in Deutschland, England, der Schweiz, Italien und Irland einen riesigen Erfolg. Whigfield war übrigens der Name ihrer Englischlehrerin.

Bildrechte: IMAGO Fettes Brot "Jein" Fettes Brot "Jein" Link des Audios http://www.jumpradio.de/musik/thema/90er/audio-2928.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Audio Wer hat bei diesem Song nicht mitgelitten? Die Band Fettes Brot schmierten uns mit jedem ihrer Titel hautnahe Geschichten auf eben solches und spätestens seit ihrem Song „Jein“ aus dem Jahre 1996 hatten Dokter Renz, König Boris und Björn Beton Hip Hop mit den 90ern verkuppelt. Eine Liaison, die erfolgreicher verlief, als die Liebesgeschichte im dazugehörigen Titel. Im September 2015 erschien das aktuelle und mittlerweile achte Studioalbum Teenager vom Mars.

Bildrechte: IMAGO Right Said Fred "I'm Too Sexy" Right Said Fred "I'm Too Sexy" Link des Audios http://www.jumpradio.de/musik/thema/90er/audio-2920.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Audio Musik gewordenes Testosteron tönt hier durch die Lautsprecher! Right Said Fred behaupteten 1991 mutig, Netzshirts, Glatzen und Lederhosen wären sexy. Doch der Erfolg der Single gab den Briten offenbar Recht. Ihren Song I’m too Sexy verkauften die Drei weltweit 3 Millionen Mal und pflegten ihr Image auch in der Folge durch anzügliche Texte und Dancefloor-Rhythmen. 2007 waren die Brüder Fred und Richard im Werbespot von Meister Proper zu sehen.

Bildrechte: IMAGO Die Toten Hosen "Schön sein" Die Toten Hosen "Schön sein" Link des Audios http://www.jumpradio.de/musik/thema/90er/audio-2926.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Audio Die Toten Hosen rund um Frontmann Campino gehören zum Inventar in der deutschen Musiklandschaft. Die Düsseldorfer Punkband feierte zur Veröffentlichung des Titels Schön sein im Jahre 1999 bereits seinen 17. Geburtstag! Wie dieser Titel beschäftigte sich auch das gesamte Album Unsterblichmit der Vergänglichkeit des Seins.

Bildrechte: IMAGO Scooter "How Much Is The Fish" Scooter "How Much Is The Fish" Link des Audios http://www.jumpradio.de/musik/thema/90er/audio-2938.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Audio Welche Band kann schon von sich behaupten, an einer Frisur erkannt zu werden? Scooter! H.P. Baxxter mag allerdings nicht nur Blondierungen sondern auch Synthesizer, eine Menge Beats per Minute und vor allem Charterfolge. Gemessen an eben diesen zählen Scooter zu den erfolgreichsten deutschen Bands und halten mit über 20 Top-Ten-Hits in den Singlecharts sogar den Rekord. Für Stars wie H.P. müsste der Fisch also aufs Haus gehen!