Vanilla Ice wird 50

Vor mehr als 25 Jahren landete Rapper Vanilla Ice seinen Mega-Hit "Ice Ice Baby". Er brachte den Hip Hop zur weißen Käuferschicht. Doch lange währte der Erfolg für Robert Matthew Van Winkle nicht: wegen Geldproblemen nahm er einen Plattenvertrag an, bekam 1,5 Millionen Dollar - und verlor damit in der Szene seine Glaubwürdigkeit als Rapper. Seine zweite Single „Play That Funky Music“ führte seinen Erfolg zwar vorerst weiter, aber bald folgte der typische Abstieg eines One-Hit-Wonders.



Zwischenzeitlich nannte er sich V-Ice - mehr Erfolg hat ihm das aber nicht gebracht. 2010 nahm er mit Teilnehmern der britischen Show "The X Factor" seinen Welthit "Ice Ice Baby" neu auf - mit Erfolg. Im Folgejahr erschien sein Album "W.T.F". Daneben ist er seit 2010 bis heute in seiner Heimwerker- und Haussanierungssendung "The Vanilla Ice Project" zu sehen. Seit Mai ist diese auch in Deutschland im Free TV zu sehen. 2012 war er neben Adam Sandler in dem Film "Der Chaos-Dad" zu sehen.