Toten Hosen "Wir hatten Probleme in 150 km Umkreis ein Hotel zu finden!"

Das ist so der erste Größenwahn, dass man einen Fernseher aus dem Hotel wirft, weil man das gelesen hat, dass man das so zu machen hat als Rockstar.

Und dann kam da noch die Albernheit, die jugendliche Überdrehtheit hinzu, die sich bei den Toten Hosen vor allem in ihrer "Feuerlösch-Phase" zeigte:

Wenn da nur irgendeiner Feuer gerufen hat oder man meinte, da hat vielleicht jemand Feuer gerufen, da war das Ding schon in der Hand und es wurde überall hin gespritzt.

Wenn der sich dann in seinem Zimmer eingeschlossen hat, dann hat man versucht mit dem Feuerlöscher durchs Schlüsselloch oder durch die Ritzen der Tür zu spritzen und ihn dazu zu bewegen aus dem Zimmer zu kommen.

Die Toten Hosen 1987 in ihrer wilden Zeit. Bildrechte: IMAGO

Dieses Verhalten führte dazu, dass sich die Hotels gegenseitig vor den Toten Hosen warnten, was die Band schmerzlich bemerkte: "Es gab Spielstätten, da hatten wir wirklich Probleme in 150 Kilometer Umkreis ein Hotel zu finden", so Campino.