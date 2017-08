Sinead O'Connor Video erschreckt Freunde und Fans

In einem langen Facebook-Video berichtet Sinead O'Connor von ihrer psychischen Krankheit. Sie postete das Video aus einem kleinen Motel in New Jersey und erzählt, dass ihr Leben zerstört sei und sie Suizidgedanken habe. "In den vergangenen zwei Jahren ging es nur darum, nicht zu sterben", erklärt die 50-jährige Musikerin, die unter einer bipolaren Störung leidet. "Das aber ist kein Leben".