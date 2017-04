Sido Von der Bühne vor die Kamera

Bekannt ist er für seine große Klappe als Rapper. Jetzt will er auch sein Talent als Schauspieler beweisen. Sido wird eine Hauptrolle in der Tragikomödie "Eine Braut kommt selten allein" übernehmen. Es sei eine Herzensangelegenheit für ihn, teilte der rbb mit. Denn in dem Film geht es um das Leben von Roma. Sido selbst hat Sinti-Wurzeln und hatte in seiner Kindheit mit vielen Vorurteilen zu kämpfen.