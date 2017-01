Babyglück im Hause Connor: Der jüngste Familienzuwachs kam am 15. Januar zur Welt. Der kleine Junge ist gesund und putzmunter. Die Sängerin und ihr Partner Florian Fischer freuen sich natürlich riesig über den kleinen Wonneproppen. Auf ihrer Facebookseite schreibt sie ihren Fans: "Wir sind bis über beide Ohren verliebt, unendlich dankbar. [...] Wir genießen jetzt erstmal diese magischen ersten Kuschelwochen." Mit 36 Jahren ist Sarah Connor jetzt schon vierfache Mutter. Und auch die Geschwister Tyler Marc (12), Summer Antonia Soraya (10) und Delphine Malou (5) sind sicher glücklich über ihren kleinen Bruder. Damit dürfte die Patchwork-Familie perfekt sein. Die beiden ältesten Kinder stammen aus der Ehe mit Dschungelcamp-Teilnehmer Marc Terenzi, Delphine Malou ist die gemeinsame Tochter mit Florian Fischer. Baby Jax Llewyn passt also perfekt zu Sarah Connors Vorliebe für außergewöhnliche Namen.

Lange müssen ihre Fans jedoch nicht auf sie verzichten: Schon Mitte März will die Powerfrau wieder auf der Bühne stehen und auf große Tournee gehen. Am 15. März holen wir sie für euch nach Leipzig. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.