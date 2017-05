Netflix hat jetzt beim Filmfestival in Cannes einen "aggressiven Bieterkrieg" um die Rechte für den Film gewonnen. Übrigens, auch die Drehbuchautorin Issa Rae, die an dem Projekt beteiligt ist, wurden von Twitternutzern für ihre Jobs nominiert.

Bis der Film zu sehen sein wird, kann es aber noch eine Weile dauern. Laut Entertainment Weekly schreibt Drehbuchautorin Rae gerade an einem ersten Entwurf. Die Dreharbeiten sollen dann 2018 beginnen.

Die Zeitschrift Vanity Fair will außerdem von einem Sprecher Raes erfahren haben, dass auch die Twitternutzer, die für die Idee verantwortlich waren, in irgendeiner Form am Film beteiligt werden sollen. Bis dahin ist es auf jeden Fall der erste Film, der auf einem Tweet basiert.