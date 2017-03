Die Ärzte Bela B zur Zukunft der Band

Bela B ist mit einem neuen Soloalbum am Start. Seit dem 17.02. gibt's "Bastard" offiziell in den Läden. Wir haben ihn getroffen, um über seine Platte zu sprechen - wollten aber auch wissen, wie es mit den Ärzten weitergeht. Hinter den Kulissen wurde schon einige Zeit getuschelt, dass sich die Mitglieder der "besten Band der Welt" treffen wollen. Dabei soll es auch um die Zukunft der Künstler gehen. Belas klare Antwort:

Wir haben uns vor ein paar Wochen getroffen. Wenn die Ärzte eine Platte machen, wird das immer viel Arbeit. Wir befinden uns nach wie vor in einer Pause und haben alle noch nicht diese Sehnsucht.

Also erstmal keine guten Neuigkeiten für Ärzte-Fans. Musikalisch gehen Bela, Farin und Rod also weiterhin erstmal getrennte Wege. Das vollständige Interview mit Bela B könnt ihr euch in wenigen Tagen auf unserer Webseite anschauen.