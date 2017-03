MC Hammer wird 55. Der Kalifornier wurde am 30. März 1962 als Stanley Kirk Burell geboren. Sein größter Hit war "U Can't Touch This". Er war der erste Rapper, dessen Platte sich 50 Millionen mal verkaufte und erlangte damit Diamant-Status.

Außerdem investiert er in Internet-Startups, hilft bei der Entwicklung von iPad-Apps und ist Professor für neue Medien an renommierten Unis wie Oxford und Harvard. Für MC Hammer läuft es mit 55 also blendend. Doch das war nicht immer so. Mitte der 90er war der Hammertime-Star bankrott. Sage und schreibe 13 Millionen Dollar Schulden hatte er angehäuft.