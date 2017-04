Exklusives Live-Akustik Set Linkin Park überraschen ihre Fans

Bald ist es soweit: Das neue Album "One More Light" von Linkin Park steht schon in den Startlöchern. Am 19. Mai wird es veröffentlicht. Damit das Warten bis dahin nicht zu lang wird, haben die Kalifornier eine Überraschung für ihre Fans: ein ganz exklusives Live-Akustik Set.