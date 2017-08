„A a a a a Very Good Song“ Lied ohne Ton erobert die Charts

Dank seines Titels steht der Song „A a a a a Very Good Song“ sehr wahrscheinlich an erster Stelle in der iPhone-Musikbibliothek. Man hat also erstmal zehn Minuten Zeit, sich in aller Ruhe und Stille für einen Song vom iPhone zu entscheiden, ohne automatisch den ersten Song zu hören. Beziehungsweise ist er eben still. Und dafür sind viele User dankbar. Ein Kunde schreibt bei iTunes zum Beispiel: „Samirs Debüt ist ein echtes Meisterwerk, das jeden Tag wahrhaft wunderbar werden lässt.“