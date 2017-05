Im Gegensatz zu so manch anderem Star, sind diese Sünden nahezu harmlos. Schauspielerin Drew Barrymore rauchte mit zehn ihren ersten Joint, es folgen Drogen- und Alkoholexzesse in ihrer Jugend. "Schwarzwald Klinik"-Star und "Traumschiff"-Kapitän Sascha Hähn sowie "Deutscher Fernsehpreis"-Träger Heiner Lauterbach begannen ihre Schauspielkarriere in den 70er Jahren mit Soft-Pornos. Auch Hollywood-Star Cameron Diaz hat mal in einem Soft-Porno mitgespielt.