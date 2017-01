Witzig, bissig, ironisch So genial twittert James Blunt

Mein Song "Love Me Better" beginnt direkt mit den Worten: Die Menschen sagen die gemeinsten Sachen. Ich wurde "Arschloch" genannt und vieles andere auch. So ist die Welt heutzutage, wir sind sehr unhöflich zueinander. Vor allem in der digitalen Welt, wo wir alles ungefiltert raus lassen. Im Gegensatz zum Telefon, wo man den anderen direkt dran hat, da sind wir immer nett. Im Netz dagegen haut man einfach seine Meinung raus, ohne jedes Mitgefühl und Vorsicht.