Echo-Verleihung Stereoact gehen leer aus

Rico Einenkel und Sebastian Seidel alias Stereoact waren für den wichtigsten Musikpreises Deutschlands in gleich drei Kategorien nominiert - dem "Hit des Jahres" sowie als "Newcomer des Jahres national" und "Dance national". Für einen Echo hat es allerdings in keiner Kategorie gereicht. Dabei war ihr Hit "Die immer lacht" das meistverkaufte Lied im vergangenen Jahr, womit in den vergangenen Jahren der Echo sicher gewesen wäre. Nach den neuen Vergabekriterien setzte sich beim "Hit des Jahres" nun allerdings der kanadischen Rappers Drake mit seinem Song "One Dance" feat. Wizid & Kyla durch.