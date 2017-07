Zu sexy Malaysia verbietet Despacito

Immer langsam,

ich will sachte an deinem Hals atmen.

Lass mich dir Sachen ins Ohr flüstern,

damit du dich daran erinnerst, wenn du nicht bei mir bist.



Immer langsam

Will ich dich unter Küssen allmählich ausziehen.

Ich will meine Handschrift auf den Wänden deines Labyrinths hinterlassen

Und aus deinem Körper ein Manuskript machen