Der Depeche Mode-Frontmann lobte ausdrücklich die 1.000 Fans, die am Freitagabend in Berlin bei der Vorstellung des neuen Albums „Spirit“ dabei waren. Da hätte er kaum in Smartphone-Kameras schauen müssen.

Mit seiner Kritik reiht sich Dave Gahan ein in eine Riege von Musikern, die sich offen gegen das Filmen von Konzerten aussprechen. Mega-Star Adele etwa spricht auf ihren Konzerten regelmäßig Fans an, die Smartphones hochhalten. So schimpfte sie in Köln zuletzt mit einem Besucher: „Können sie bitte aufhören, mich mit der Kamera zu filmen. Ich stehe hier im echten Leben vor Ihnen?". Bei Konzerten von Alicia Keys und Guns N' Roses wurden Fans zuletzt sogar gebeten, vorab ihre Smartphones in kleine, versiegelbare Säckchen zu packen.