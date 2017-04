Aktuelle Popmusik klingt gleich, weichgespült und emotionslos und funktioniert nach einem Baukastenprinzip. Das jedenfalls findet Jan Böhmermann und hat als Jim Pandzko den Song "Menschen Leben Tanzen Welt" aufgenommen. Der Witz: Phrasen und Wörter, die häufig in deutscher Popmusik vorkommen, hat er im Vorfeld von Affen im Gelsenkrichener Zoo per Zufallsprinzip auswählen lassen. Böhmermann kritisiert, dass in der kommerzialisierten Musikindustrie schon längst keine wirklichen Musiker mehr ausgezeichnet werden würden und jeder - selbst Affen - einen Hit landen könnten. Und das will Böhmermann nun auch schaffen. Er will mit seinem Song in die Charts und hat den Titel offiziell bei der Gema gemeldet. Immerhin: Gestern war der Song kurzzeitig auf Platz 1 in den deutschen iTunes-Charts.