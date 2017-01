Happy Birthday, Alicia Keys!

Sie ist ein musikalisches Wunderkind: Seit Alicia fünf ist, spielt sie Klavier, mit 14 fängt sie an, ihre eigenen Songs zu schreiben. Mit 16 hat sie ihren ersten Plattenvertrag in der Tasche. Als Alicia 20 ist, erscheint ihr Debutalbum "Songs in a Minor" - damit hat sie musikalisch ihren großen Durchbruch geschafft.

Ihre Musik ist preisgekrönt

Für die Platte bekommt sie fünf Grammys und viele andere Auszeichnungen - doch das Wichtigste: Sie bleibt im Gedächtnis. Mit dem Song "Empire State of Mind"setzt sie 2009 gemeinsam mit Rapper Jay-Z ihrer Heimatstadt New York City ein musikalisches Denkmal. Hört man es, will man entweder singen oder tanzen oder beides gleichzeitig.

Eine Musikerin mit Herz

Aber Alicia Keys hat neben einer großen Stimme auch ein großes Herz. Abseits von ihrer musikalischen Karriere ist sie auch sozial engagiert. Sie hilft Aids-Kranken und kümmert sich um kranke Kinder in Afrika und Asien.

Sie will sich nicht hinter Make-up verstecken

Außerdem setzt sie sich für die Rechte von Frauen ein, ist beim "Womens March on Washington" nach Donald Trumps Vereidigung mitmarschiert und hat 2016 beschlossen kein Make-up mehr zu tragen. Sie will sich ungeschminkt zeigen - so, wie sie eben ist. Ohne Make-up geht sie zu Preisverleihungen und läuft über den roten Teppich - im glänzenden Show-Business ist das ein großes Zeichen. Viele andere Stars, wie Adele, Katy Perry, Jennifer Lopez und Lady Gaga, folgen ihrem Beispiel und zeigen sich hin und wieder ungeschminkt.