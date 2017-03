Die Nachricht vom Tod der Pop-Ikone George Michael kam an den Weihnachtsfeiertagen völlig überraschend. Sein Partner hatte ihn in seinem Haus gefunden. Manager Michael Lippman hatte schon kurz danach einen Herzinfarkt als Todesursache vermutet. Andere sprachen von Drogen oder Selbstmord. Nun hat die Gerichtsmedizin die Ergebnisse der Obduktion veröffentlicht: Der „Last Christmas“-Star ist tatsächlich eines natürlichen Todes gestorben. Nach Angaben von Rechtsmediziner Darren Salter war der Sänger schwer krank. Er habe an einer Herzmuskelentzündung und einer Fettleber gelitten.